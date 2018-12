Bielefeld/Ulm (ots) -



Die BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH

(https://www.bhs-world.com/) und der Instandhaltungsdienstleister

XERVON Instandhaltung GmbH ( http://www.xervon.de/startseite/) sind

die Hauptgewinner des Wettbewerbs "itelligence of Things" von

itelligence (https://itelligencegroup.com/de/). Beide erhalten

Beratungsleistungen im Wert von je 50.000 Euro. Bei den weiteren

Finalisten fördert itelligence den Aufbau eines IoT-Business Case.



"Im Rahmen unserer Digitalisierung werden wir zum

Lifecycle-Service-Partner für unsere Kunden", erläutert Lars Engels,

Geschäftsführer der BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH aus

der Oberpfalz, dem Weltmarktführer zur Entwicklung und Produktion von

Maschinen zur Wellpappenherstellung: Sogenannte Riffelwalzen formen

die Welle in die Pappe und sind somit das Herzstück jeder

Wellpapenanlage. Durch Verkleben einer weiteren Papierlage mit der

bereits geformten Welle bleibt die Form bestehen. Die Walzen leasen

die Kunden nach dem Pay-per-use-Modell. Abhängig von der Nutzung

werden sie von Zeit zu Zeit gewartet. Um diesen Prozess zu planen,

zeigt ein Tracker den Anwendern und BHS Corrugated stets, wo sich die

Walze befindet. Um die Effizienz weiter zu steigern, stoßen die

Ortsdaten in einem zweiten Schritt automatisch Vorgänge, wie etwa das

Einlagern, an.



Der zweite Hauptgewinner im Digitalisierungs-Wettstreit ist die

XERVON Instandhaltung GmbH mit Hauptsitz im bayerischen

Münchsmünster. Das Tochterunternehmen der REMONDIS Maintenance &

Services GmbH & Co. KG aus Köln, einem der führenden

Industrie-Dienstleistern, macht über Maschine Learning Anlagen

intelligent. In Kühltürmen von Energieversorgern optimieren Analysen

auf Basis von Sensordaten die Betriebsstunden der Pumpen und

reduzieren deren Verschleiß durch weniger häufiges Anlaufen. In

Klärwerken testen Sensoren das Abwasser und sorgen dafür, dass dessen

Reinigung möglichst ökologisch und ökonomisch optimiert wird. "Über

eine smarte Steuerung lösen wir das jeweils am besten passende Event

aus", erklärt Volker Osdoba, Geschäftsführer der XERVON

Instandhaltung GmbH, die Herangehensweise.



Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence AG, lobt die

IoT-Kompetenz der Wettbewerbsteilnehmer und freut sich auf die

weitere Zusammenarbeit: "Innovative Unternehmen stellen gerade die

Weichen in Richtung IoT und vernetzen Maschinen, Betriebsmittel und

Logistiksysteme zu cyberphysischen Systemen. Die Berater von

itelligence kennen die Wirkungen dieser Innovationen auf die

Prozesskette und erarbeiten durch Co-Innovationen smarte

IoT-Lösungen."



Pioniere der Digitalisierung weisen den Weg zur Innovation



Die Digitalisierungskampagne "itelligence of Things" begleitet

Unternehmen auf dem Weg in die Digitalisierung. In einem Wettbewerb

stellen itelligence und NTT DATA für die zwei Hauptgewinner

Beratungsleistungen im Wert von jeweils 50.000 Euro zur Verfügung.

"Viele Unternehmen unterschätzen noch immer die Dynamik und den Wert

der Digitalisierung" berichtet Hans Rauwolf, Leiter des

Geschäftsfelds IoT und Industrie 4.0 bei itelligence. "Unsere

Initiative prämiert Unternehmen, die sich mit innovativen Schritten

Wettbewerbsvorteile erarbeiten."



Die Siegerehrung fand auf der Fachtagung "Unternehmen der Zukunft"

am 6. Dezember 2018 in Ulm statt. Zur Projektjury des Wettbewerbs

zählen neben Dr. Carsten H. Hahn, Professor der Fakultät für

Wirtschaftswissenschaften, Hochschule Karlsruhe - Technik und

Wirtschaft, auch die Digitalisierungsexperten Stefan Eller, Hans

Rauwolf, Tobias Wahner sowie Mark Albrecht (alle itelligence AG).

Professor Dr. Carsten H. Hahn ist neben Dr. Rüdiger Eichin (Research

Director bei SAP) zudem Mitinitiator des Projekts "Action Learning

and Founding (ActiF) - Gründungslust wecken an realen

Problemstellungen" an der Hochschule Karlsruhe.



Gesucht waren im Wettbewerb Szenarien für das Internet der Dinge

(IoT/Internet of Things), welche die Effizienz eines

Geschäftsprozesses steigern. Bis zum Abgabeschluss am 31. Oktober

gingen 25 Bewerbungen ein, davon zehn mit sehr konkreten Ideen für

IoT- und/oder Industrie 4.0-Projekte. "In unserem

Digitalisierungswettbewerb haben wir eine Vielzahl interessanter

Projekte kennengelernt", berichtet Dr. Andreas Pauls,

Deutschland-Geschäftsführer von itelligence. "Mehrere spannende Ideen

daraus wollen wir im Nachgang der Initiative weiter verfolgen."



Karlsruher Studenten werden zu Business Angels



Alle Finalisten können sich als Gewinner des Wettstreits

betrachten. itelligence bietet ihnen individuelle Fördermaßnahmen, um

gemeinsam an ihrem IoT Business Case weiter zu arbeiten. Professor

Carsten Hahn lädt sie zu einer Expertenrunde auf dem Campus der

Hochschule Karlsruhe ein. In einer Challenge steuern Studenten des

Masterstudiengangs Entrepreneurship ihr Wissen bei, um die

Innovationen zum Erfolg zu führen, wie der Experte für

Gründungsexperte ankündigt: "Mit der IoT Initiative versetzt

itelligence die Teilnehmer in die Lage, die Digitalisierung

schrittweise umzusetzen. Nach der Diskussion über zahlreiche

spannende Projektanträge freut es mich, dass sowohl Plattformideen

als auch echte IoT Digitalisierungs-Cases gefördert werden. Gerne

begleite ich mit meinen Studenten die Aktivitäten der itelligence im

weiteren Verlauf."



itelligence



itelligence ist als eines der international führenden

SAP-Beratungshäuser mit mehr als 7.500 hochqualifizierten

Mitarbeitern in 25 Ländern vertreten. Als SAP Hybris Gold Partner,

SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner,

SAP-zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application

Management Services, sowie SAP Platin Partner realisiert itelligence

weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden

Leistungsspektrum - von der SAP-Strategie-Beratung,

SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen sowie

Application Management Services bis hin zu Hosting Services -

erzielte das Unternehmen in 2017 einen Gesamtumsatz von 872,2 Mio.

Euro. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehört

itelligence zu den besten Unternehmensberatern in Deutschland.



