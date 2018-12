Sieh an, Zalando (ISIN: DE000ZAL1111) steht heute Mittag auf einmal ganz oben in der MDAX-Gewinnerliste. Um die 3,6 Prozent Plus … kaufen jetzt diejenigen, die davon ausgehen, dass das Weihnachtsgeschäft dem Onlinehändler dicke Gewinne bringen wird, billig ein? Möglich. Ist das eine gute Idee? Eher nicht. Und es ist nicht einmal zu unterstellen, dass heute wirklich in dem Sinne gekauft wird, was nahezu alle Anleger darunter verstehen. Denn gemeinhin denkt man ja: Wer kauft, hofft auf steigende Kurse. Aber das ist eben nicht so. Man kann auch kaufen, weil man steigende Kurse fürchtet! Weil?

Weil nun einmal die Leerverkäufer auch noch da sind. Wie die agieren und denken, wird von den meisten Investoren übersehen. Was indes teuer zu stehen kommt, wenn es eben diese Leerverkäufer, die "Bären" sind, die das Geschehen dominieren. Wenn die ihre vorher mit dem Ziel, an fallenden Kursen zu verdienen, leer verkauften Aktien eindecken, heißt das: Sie müssen diese leer verkauften Aktien kaufen, um sich neutral zu stellen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...