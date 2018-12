Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone hat im Sommer erneut enttäuscht, so die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Mit einem Plus von lediglich 0,2% gehört das dritte Quartal zu einem der schwächsten seit Beginn der Erholung im Jahr 2013. ...

