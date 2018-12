Microsoft hat Pläne für eine radikale Kehrtwende bei seinem Webbrowser Edge bestätigt. Der Software-Konzern verabschiede sich von seinem eigenen technischen Ansatz und setze künftig auf die Technologie des Rivalen Google (Alphabet C (ex Google)) als Basis, erklärte Microsoft-Manager Joe Belfiore in einem Blogeintrag.

