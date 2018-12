Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Konjunktur in Schweden überzeugte 2018 mit soliden Wachstumsraten, die sich fortsetzen werden, so die Analysten der Helaba.In Anbetracht der Preisentwicklung scheine die Zeit nun reif für Zinserhöhungen, denn seit August liege die Inflation oberhalb des Notenbankziels von 2%. Sie dürfte 2019 mit 2,2% leicht höher ausfallen. Vor diesem Hintergrund dürfte die Notenbank in den kommenden Monaten eine erste Zinserhöhung vornehmen und sich von dem rekordniedrigen Leitzins von -0,5% verabschieden. Die schwedische Zinspolitik berücksichtige neben den Verbraucherpreisen auch die Entwicklung am Immobilienmarkt sowie den Außenwert der Krone. Daher würden Zinserhöhungen mit großer Vorsicht vorgenommen, um eine stärkere Abkühlung des Häusermarktes sowie eine übermäßige Währungsaufwertung zu vermeiden. Positives Terrain dürften die Leitzinsen somit frühestens 2020 erreichen. ...

