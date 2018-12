Unterföhring (ots) -



7. Dezember 2018: Ein sadistischer Arzt entführt in Berlin eine junge Kellnerin, setzt sie unter Drogen und misshandelt sie. Zur selben Zeit arbeitet Dr. Fred Abel (Tim Bergmann), ein international anerkannter Rechtsmediziner, in Osteuropa an der Identifikation zweier in Löschkalk zersetzter Leichen. Fred Abel stellt das Bindeglied zwischen den beiden unheimlichen Fällen her - und hat in Prof. Dr. Michael Tsokos, dem Leiter des rechtsmedizinischen Instituts der Berliner Charité ein reales Vorbild. Mit seinem True-Crime-Thriller "Zersetzt" lieferte dieser die Romanvorlage für die SAT.1-Bestsellerverfilmung: "Natürlich habe ich Dr. Fred Abel meiner Person nachempfunden: Wie geht er an einen Fall heran? Genauso geht Michael Tsokos an einen Fall heran. Aber Vieles ist auch fiktional und der Dramaturgie geschuldet", zieht der Rechtsmediziner Parallelen zwischen sich selbst und Fred Abel. Michael Tsokos lieferte nicht nur die Buchvorlage, er stand den Filmemachern auch beratend zur Seite, ein entscheidender Vorteil für Abel-Darsteller Tim Bergmann: "Es war faszinierend, sich mit ihm darüber zu unterhalten, wo genau die Parallelen zu den echten Fällen lagen und in welchen Bereichen er zum Beispiel aus dramaturgischen Gründen Dinge geändert hat", erinnert sich der Schauspieler zurück an die Dreharbeiten, in deren Vorbereitung er sogar selbst an Sektionen teilnahm. Als "ein wahrhaft einschneidendes Erlebnis", beschreibt er diese Erfahrung und fügt hinzu: "Bei der Verarbeitung dieser heftigen Bilder jenseits des normalen Lebens hat mir der Gedanke geholfen: Das ist der Beruf, den meine Figur mit großer Leidenschaft und mit großem Sachverstand ausübt."



Ein Beruf, der für Michael Tsokos Berufung ist. Auch wenn ein derart außergewöhnlicher Einsatz wie im FIlm auch für den renommierten Rechtsmediziner nicht alltäglich ist. In der anschließenden Event-Dokumentation "Zersetzt - Die wahre Geschichte" zeigt SAT.1 die Realität hinter der Fiktion: Prof. Dr. Michael Tsokos rekapituliert die Obduktion zweier Kalkleichen in Kasachstan. Unter schwierigsten Umständen gelingt es ihm, nicht nur die Todesursache zu klären, sondern auch Indizien festzustellen, die fast zweifelsfrei den damals gefährlichsten Mann Kasachstans als Täter entlarven...



"Zersetzt - Ein Fall für Dr. Abel" am Dienstag, 11. Dezember 2018, um 20:15 Uhr und die Dokumentation "Zersetzt - Die wahre Geschichte" um 22:25 Uhr in SAT.1.



Weitere Rollen in "Zersetzt - Ein Fall für Dr. Abel" übernehmen Annika Kuhl, Harald Schrott, Svenja Jung, Dietmar Bär, Claude Oliver Rudolph, Victoria Sordo u.v.m. Ausführliche Informationen zu Film und Dokumentation sowie die vollständigen Interviews mit den Darstellern und Prof. Dr. Michael Tsokos finden Sie unter http://presse.sat1.de/Zersetzt



