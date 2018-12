Bern - Importierte Kleider, Autos, Haushaltsgeräte oder Körperpflegeprodukte sollen billiger werden. Der Bundesrat will sämtliche Industriezölle abschaffen. Er hat am Freitag die Vernehmlassung dazu eröffnet. Den Plan hatte der Bundesrat vor einem Jahr angekündigt, im Rahmen eines Massnahmenpaketes gegen die Hochpreisinsel Schweiz. Nun will er ihn umsetzen.

Die Aufhebung der Industriezölle werde sich für Konsumentinnen und Konsumenten positiv auswirken, heisst es im Bericht zur Vernehmlassung. Diese profitierten von tieferen Preisen, soweit der Wettbewerb dazu führe, dass die tieferen Kosten weitergegeben würden. Profitieren sollen aber auch Unternehmen, und zwar von günstigeren Vorleistungen sowie einer administrativen Entlastung. Stimmt das Parlament zu, sollen die Industriezölle per 1. Januar 2022 aufgehoben werden.

Hohe Zölle auf Kleidern

Heute erhebt die Schweiz Einfuhrzölle auf den meisten Industrieprodukten. Diese betragen im Durchschnitt 1,8 Prozent. Für einige Produkte - beispielsweise Bekleidung - sind die Zölle jedoch höher. Die durchschnittlichen Zölle betragen für Textilien 5,6 Prozent und für Bekleidung 4 Prozent.

Die Mindereinnahmen für den Bundeshaushalt hält der Bundesrat für verkraftbar. Die gesamten Einnahmen aus ...

