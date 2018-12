Fundamental: Der deutsche Pro-Kopf-Verbrauch von Zucker beträgt im Jahr rund 35 Kilogramm. In den letzten Jahrzehnten schwankte dieser Wert relativ stabil zwischen 32 und 40 Kilogramm. Schaut man jedoch an den Beginn des industriellen Zeitalters, lag der Zuckerkonsum im Jahr 1874 beispielsweise gerade einmal bei rund sechs Kilogramm. Das zeigt: Mit steigendem Wohlstand nimmt der Zuckerverbrauch zu, das zeigt sich derzeit auch in vielen Ländern der Erde, die im wirtschaftlichen Aufholprozess stecken. Produziert wurden weltweit im Wirtschaftsjahr 2017/18 rund 194 Millionen Tonnen. Der Verbrauch lag im Wirtschaftsjahr 2016/17 bei rund 180 Millionen Tonnen.

Technisch: Der Zuckerpreis erfüllt aus technischer Sicht die Erwartungen und bewegt sich weiterhin im seit Anfang Oktober bestehenden Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 12,60 und 15,30 US-Cents beschrieben werden kann. Nach einem Zwischenhoch bei 13,21 US-Cents ...

