Es ist Bewegung gekommen in die Zinslandschaft. Anleger entdecken zusehends Staatsanleihen als Anlagealternativen. Steigende Zinsen bedeuten aber auch, dass Länder mehr bezahlen müssen, um sich am Markt zu refinanzieren. Für manche Länder, deren Staatsfinanzen "auf Kante genäht sind" kann das zum Problem werden. Und damit möglicherweise auch für Anleger. Zsolt Papp ist Experte für Anlagen in Ländern der so genannten "Emerging Markets" bei J.P.Morgan Asset Management in London. Im Interview mit Börse Stuttgart TV vertritt er die These, dass Anleger oft zu pessimistisch sind. "Haben Sie keine Angst vor dem Sensenmann" sagt er provokant, und verrät, worauf Anleger bei Investments in Schwellenländer achten sollten.