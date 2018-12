Der EUR/GBP wird am letzten Handelstag der Woche positiv gehandelt, so dass die Verluste der beiden vorausgegangenen Tage umgekehrt wurden, während der Handel noch über 0,8900 stattfindet. EUR/GBP schaut auf Brexit Entwicklungen Das europäische Paar baut seine Konsolidierung am oberen Ende der Range aus, welches seit Mitte November bestand hat und ...

