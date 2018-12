"Damit sind die entscheidenden Schritte der grundsätzlichen Konzeption und detaillierten Spezifikationsausarbeitung getan", betonte Karsten Schneider auf der SPS IPC Drives. Gestartet war das Projekt vor einem Jahr, zur SPS IPC Drives 2017, mit einem Memorandum of Understanding. Die jeweiligen Stärken - sowohl in der Technik als auch in der Marktdurchdringung - mussten für eine fehlersichere Controller- Controller-Kommunikation zusammengebracht werden: Die bewährten Protokoll-Sicherungsmechanismen von Profinet wie Watchdog-Überwachung und SIL-Monitor können übernommen werden. Anpassungen in den ...

