Hamburg (ots) - Die Securvita Krankenkasse wird ihren Zusatzbeitrag zum 01.01.2019 um 0,6 Prozentpunkte auf 1,1 Prozent senken. Das hat der Verwaltungsrat der Krankenkasse auf seiner letzten Sitzung beschlossen. "Mit unserer verantwortungsvollen Haushaltsführung haben wir für die Securvita Krankenkasse eine starke Finanzbasis geschaffen. Diesen Erfolg geben wir an unsere Versicherten weiter", sagt Götz Hachtmann, Vorstandsvorsitzender der Securvita.



Zusätzlich zur Beitragssenkung baut die Securvita aktuell ihre Leistungen für Familien wie auch bei Zahnbehandlungen, Gesundheitsförderung und Prävention weiter aus. In den vergangenen Jahren wurde die Securvita wiederholt vom Wirtschaftsmagazin "Euro" als "Deutschlands beste Krankenkasse" ausgezeichnet.



Die SECURVITA Krankenkasse ist eine gesetzliche Krankenkasse und hat rund 225.000 Versicherte.



