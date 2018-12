Der gestrige Handelstag war definitiv nichts für schwache Nerven. Nicht nur an den Aktienmärkten, sondern auch an den Rentenmärkten ging es mitunter heiß her - das war man schon länger nicht mehr gewohnt. Woran das genau lag und wie sich Anleger in Stuttgart verhalten haben, besprechen wir heute wieder mit Rentenhändlerin Bianca Becker.