DAX - Was kommt nach dem Washout?

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Gegen 17:30 Uhr gab es gestern eine regelrechte Verkaufspanik im DAX. Der Index rutschte kurzzeitig bis auf 10.760 Punkte ab. Im Einklang mit der kräftigen Erholung an den US-Börsen ging es dann bis 22 Uhr im nachbörslichen Handel wieder auf 10.940 Punkte. Heute Morgen bewegt sich der Index bislang in der Spanne 10.850 bis 10.920 Punkte und versucht herauszufinden, wo er hin will.



Normalerweise stellen solche Washout-Bewegung im Rahmen einer Selling-Climax oftmals kurzfristig relevante Wendepunkte dar. Danach geht es normalewerweise wieder für eine geraume Zeit in die Gegenrichtung, sprich gen Norden. Allerdings leben wir in Zeiten, wo der einflussreichste Mann der Welt sein Land per Twitter regiert. Es sind also keine normalen Zeiten.

Das technisch präferierte Szenario wäre eine Erholung in den Bereich 11.000 bis 11.020 Punkte, der Pfeil ist allerdings dennoch in grau gehalten, da die Unsicherheit aktuell extrem hoch ist. Im Bereich 11.800 Punkte sollte der Index zumindest kurzfristig gut unterstützt sein. Ein Schönes Wochenende Allen Lesern!

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.11.2018 - 07.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2013 - 07.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

