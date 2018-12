Mainz (ots) -



Heino wird 80. Kein deutscher Sänger polarisiert so wie er. Zum Geburtstag zeigt das ZDF am Dienstag, 11. Dezember 2018, 20.15 Uhr, den Film von Jörg Müllner "Mensch Heino! Der Sänger und die Deutschen". Die ZDFzeit-Dokumentation ergründet das "Phänomen" Heino und folgt den Stationen seiner Biografie, die auch ein Stück weit deutsche Geschichte spiegelt.



Heino hat in Deutschland mehr Tonträger verkauft als die Beatles. Laut einer Umfrage kennen 98 Prozent aller Bundesbürger den "Volksmusiker", der wie kein anderer dieses Genre verkörpert. Am 13. Dezember 2018 wird er 80 Jahre alt. Seit über sechs Jahrzehnten steht er im Rampenlicht. Zum Geburtstag läutet er seinen Abschied von den großen Bühnen ein. Ein scheinbar unpolitischer Künstler, der dennoch gesellschaftliche Stimmungen aufnimmt, bedient und bereits mehrmals für Skandale sorgte.



Wieso haben die Deutschen ausgerechnet den gelernten Bäcker Heinz Georg Kramm zum Superstar erkoren? Was ist das Erfolgsgeheimnis? Und was sagt sein Erfolg über die Fans aus?



Autor Jörg Müllner begleitete den Sänger auf Tourneereisen, führte Interviews mit ihm, mit Wegbegleitern und Kritikern. Aus der Familie sprechen Heinos Frau Hannelore - seit 40 Jahren an seiner Seite - Schwester Hannelore und Enkel Sebastian, der auch eine Karriere als Sänger anstrebt. Jan Mewes, der vom Fan zum Manager wurde, kommt ebenso zu Wort wie Produzent Martin Ernst. Historiker Ingo Grabowsky und Sebastian Zabel, Chefredakteur der Musikzeitschrift Rolling Stone, ordnen den Werdegang des populären Musikers zeit- und kulturgeschichtlich ein.



