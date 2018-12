Paris (www.aktiencheck.de) - Es geht nicht mehr um die Frage, ob die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) den Ölhahn zudreht - darüber herrschte unter den 15 OPEC-Mitgliedern bereits im Vorfeld des 175. OPEC-Treffens in Wien am 6. Dezember weitgehend Einigkeit, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...