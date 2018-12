Netcoins Holdings Inc.: Netcoins bringt Krypto-Kaufportal mit Self-Serve KYC auf den Markt DGAP-News: Netcoins Holdings Inc. / Schlagwort(e): Expansion Netcoins Holdings Inc.: Netcoins bringt Krypto-Kaufportal mit Self-Serve KYC auf den Markt 07.12.2018 / 14:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Netcoins bringt Krypto-Kaufportal mit Self-Serve KYC auf den Markt Netcoins Holdings Inc., 5. Dezember 2018, ("NETC" oder das "Unternehmen") (CSE: NETC) (OTC: GARLF) (WKN: 1WJ) gibt zwei wichtige Produkteinführungen zur Ergänzung unserer Geschäftsbereiche Einzelverkauf und OTC bekannt. Netcoins brachte heute ein automatisiertes Know-Your-Client ("KTC") -Produkt auf den Markt, das unseren Kunden die Erstellung ihres eigenen Netcoins-Konto und die KYC-Registrierung für den genehmigten Handel ermöglicht. Netcoins führt in Verbindung damit ebenfalls ihr erstes Selbstbedienungs-Krypto-Kaufportal (Self-Serve Crypto Purchase Portal) ein, das online rund um die Uhr den direkten Erwerb von über 20 Coins gegen Fiat-Währungen ermöglicht. Durch Automatisierung von KYC, das Kunden für den Handel sowohl an unserer OTC- Handelsplattform als auch am Selbstbedienungsportal zulässt, wird Netcoins in der Lage sein, sich immer schneller zu vergrößern. Mit Tausenden von Kunden kann sich Netcoins jetzt mit dieser Schlüsseltechnologie einfach bis in den Millionenbereich vergrößern. Ferner befähigt das Netcoins-Portal unsere geschätzten Kunden aus unserem Einzelhandelsgeschäft und der OTC-Handelsplattform, rund um die Uhr direkt von einem durch Fiat-Währungen finanzierten Konto zu handeln. Dieses Konto kann durch Geldtransfer per E-Mail, eine elektronische Geldüberweisung oder Voucher finanziert werden. Dieses Portal bringt ein einzigartiges Produkt für unsere Altcoins auf den Markt nämlich einen Erwerb mit Fiat-Währung ohne vorherigen Kauf von BTC oder ETH, was eine typische Voraussetzung bei Online-Kryptobörsen ist. Diese Plattform wird sich als White Label (Produkt ohne eigenen Markennamen) eignen, was uns den Verkauf eines "Erwerbsportals für den Kauf von Altcoin mittels Fiat-Währung" an den Altcoin-Markt erlaubt. "Trotz der anhaltenden Krypto-Baisse steigert Netcoins die transaktionsbasierten Spitzenumsatzzahlen. Die Hinzunahme des automatisierten KYC-Portals und eines Selbstbedienungs-Kaufportals für unsere Kunden wird uns eine weitere Geschäftsvergrößerung ermöglichen, um online rund um die Uhr Einnahmen zu generieren und um dieses Produkt als White Label für den Verkauf von Altcoins anzubieten. Ich bin begeistert durch den Fokus und die Ausführung unseres technischen Teams, was uns die weitere Expansion und Versorgung des Kryptomarktes auf verschiedene Arten jeden Monat ermöglicht," sagte Netcoins CEO Mark Binns. "Als eine Maklerfirma können wir sowohl in einer Baisse als auch Hausse erfolgreich sein - jeder Handel bringt und eine Kommission. Wir freuen uns darauf, bei Erreichen von Meilensteinen weitere Updates zu geben." Das Netcoins-Portal steht jetzt zur Verfügung unter: https://netcoins.app/. Der KYC-Prozess ist automatisiert und die Nutzer sollten innerhalb von 24 Stunden einer Anmeldungseingabe verifiziert (oder abgelehnt) werden. Das Netcoins-Portal ist offen in Beta, das heißt jeder kann sich registrieren und Transaktionen durchführen. Die Erfahrung wird aber weiter optimiert werden. Feedback und Fehlerberichte sind willkommen. Sie können Netcoins Support über das Portal kontaktieren. Über das Unternehmen Das Unternehmen entwickelt Software, die den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen für den Großverbraucher und Investor durch Vermittlungsdienstleistungen leicht zugänglich macht. Netcoins ermöglicht Krypto-Transaktionen mittels über 171.000 Verkaufsstellen weltweit, eines Selbstbedienungs-Krypto-Kaufport und einer Over-The-Counter (OTC) Handelsplattform.

Im Auftrag des Board of Directors
"Mark Binns"
Mark Binns
CEO and Director Sprache: Deutsch
Unternehmen: Netcoins Holdings Inc.
488 - 1090 West Georgia Street
V6E 3V7 Vancouver
Kanada