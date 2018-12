München (ots) - Moderation: Tina Hassel und Rainald Becker



Beim zweitägigen CDU-Parteitag in Hamburg entscheiden die 1.001 Delegierten am heutigen Freitag über die Nachfolge von Angela Merkel an der Spitze der Partei. Auf insgesamt acht Regionalkonferenzen haben die drei aussichtsreichsten Kandidaten Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn um Stimmen geworben. Es geht um nicht weniger als die künftige Ausrichtung der Partei und eine mögliche Kanzlerkandidatur bei der kommenden Bundestagswahl.



Das Erste plant ein 15-minütiges "Farbe bekennen", in dem sich die/der neue Vorsitzende den Fragen von Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, und ARD-Chefredakteur Rainald Becker stellt. Zu sehen ist die Sondersendung im Anschluss an die "Tagesthemen" um 22:00 Uhr. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 15 Minuten.



Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.



Redaktion: Karin Dohr



Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte in Kürze den Seiten http://programm.daserste.de/



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100, E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.de