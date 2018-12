Die Deutsche Telekom-Aktie ist noch immer in einem Aufwärtstrend unterwegs. Aber auch ein Blick auf den Ichimoku kann sich lohnen, deshalb habe ich mir die dortigen Entwicklungen einmal genauer angeschaut. Die Chikou-Linie liegt über dem Kurs der Telekom-Aktie und auch über der Wolke. Das ist ein gutes Zeichen für den Aufwärtstrend. Den Kurs finden wir auch über der Wolke, was ein weiteres bullisches Signal bedeutet. Die Zukunftswolke deutet ebenfalls bullische Tendenzen an. Dem CCI und dem Momentum ... (Anna Hofmann)

