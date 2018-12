Rauchmelder in Wohnungen sind gesetzlich vorgeschrieben. Der Bundesgerichtshof hat jetzt entschieden, dass eine Eigentümergemeinschaft den Bau und die Wartung der Geräte für alle Wohnungen beschließen kann.

Eine Eigentümergemeinschaft kann den Einbau und die Wartung von Rauchmeldern für alle Wohnungen eines Hauses beschließen. Dies gelte auch dann, wenn Eigentümer einzelner Wohnungen bereits Rauchmelder angebracht haben, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Freitag. Er wies damit die Revision von Wohnungseigentümern aus Nordrhein-Westfalen zurück, die mit ihrer Klage gegen den Beschluss einer insgesamt 32 Wohnungen umfassenden Eigentümergemeinschaft bereits in den Vorinstanzen gescheitert waren.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...