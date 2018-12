Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien/Köln (pts018/07.12.2018/14:30) - Pünktlich 6 Monate nach Einführung der DSGVO bringt TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA das TÜV AUSTRIA-Zertifikat "Geprüftes Datenschutzmanagementsystem" als erstes Zertifikat im Bereich der DSGVO auf den Markt. Im Zertifizierungsverfahren werden die Prozesse zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Anforderungen in Unternehmen zur Erfüllung der Rechenschaftspflicht untersucht und geprüft. Das Zertifizierungsaudit, durchgeführt von den Datenschutzspezialisten der TÜV TRUST IT, einer 100%igen Tochter der TÜV AUSTRIA Group, dient zur Feststellung der operativen Wirksamkeit des Datenschutzmanagementsystems. Erste Projekte sind bereits im Laufen. Informationen & Anfragen: trustIT-Wien@tuv.at (Ende) Aussender: TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA GMBH Ansprechpartner: Alexander Zeppelzauer Tel.: +43 (0)504 54-8179 E-Mail: trustIT-Wien@tuv.at Website: www.it-tuv.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181207018

