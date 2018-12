Hamburg (ots) -



Das Geschlechterverhältnis in der ZDF-Belegschaft ist seit zehn Jahren ausgeglichen. Insgesamt liegt die Beschäftigungsquote von Frauen im ZDF bei 49,9 Prozent. Der Anteil von Frauen in Führungsfunktionen beträgt 38,9 Prozent.



"Wir sind bei der Förderung von Mitarbeiterinnen erfolgreich und werden diesen Prozess kontinuierlich fortsetzen", sagte ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut am Freitag vor dem Fernsehrat in Hamburg bei der Vorstellung des Erfahrungsberichts der Gleichstellungsbeauftragten Marita Lewening. Angestrebt sei ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis auch bei den Führungspositionen, so Bellut.



Der ZDF-Intendant kündigte für 2019 einen Bericht zur "Diversity im ZDF" an, in dem unter anderem beschrieben werden soll, wo das ZDF bei diesem Thema sowie bei der Vermeidung von Diskriminierung steht.



