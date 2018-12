HAMBURG/BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in seiner Bewerbungsrede für den CDU-Vorsitz von der Partei eine "Idee für die Zukunft" gefordert. "Eine gute Zukunft braucht Ambitionen, eine gute Zukunft braucht Tatendrang und ja, sie braucht manchmal auch Ungeduld", sagte er. "Dinge nicht aufschieben, sondern anpacken, kämpfen, besser machen - davon wünsche ich mir wieder mehr in der CDU." Man brauche kein "Weiter so" und auch kein Zurück in die Vergangenheit, "sondern eine Idee für die Zukunft, einen Perspektivwechsel".

Er wolle "Wachstum und Jobs schaffen", kündigte Spahn an. Arbeit müsse sich lohnen. Spahn machte sich auch dafür stark, dem Recht wieder stärker zur Geltung zu verhelfen. Hier sei "viel Vertrauen verloren gegangen", meinte er. Die Freiheit sah Spahn unter Druck von "linken Moralisten", "rechten Radikalen" und "religiösen Fundamentalisten". Er betonte: "Ich will, dass wir unsere Freiheit verteidigen".

Der 38jährige Westfale Spahn redete bei dem Parteitag als letzter von drei Bewerbern für den Parteivorsitz. Zuvor hatten schon CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und der frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz vor den 1.001 Delegierten ihre politischen Visitenkarten abgegeben. Nach Spahns Rede sollten die Delegierten aufgerufen werden, über den Parteivorsitz abzustimmen.

