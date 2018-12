Zürich - Die Management- und Technologieberatung BearingPoint, die zu den führenden Anbietern von Regulierungs-, Risiko- und Steuertechnologie (RegTech/RiskTech) zählt, wurde bei den Regulation Asia Awards for Excellence 2018 als Gewinner in der Kategorie "Best Solution in Tax Reporting" ausgezeichnet.

Die Auszeichnung würdigt den FiTAX von BearingPoint, eine Standardsoftware für Finanzinstitute zur Erstellung von Steuerberichten, die von den Steuerbehörden verlangt wird. Das Redaktionsteam von Regulation Asia und eine Expertengruppe als Richter und Beirat wendeten ein strenges Auswahlverfahren an. Die Juroren berücksichtigten Lösungen, die es Compliance-Teams ermöglichen, Veränderungen sowohl schnell als auch präzise vernetzt und strukturiert zu managen, so dass Fachleute Risiken sicher antizipieren und darauf reagieren, intelligentere Entscheidungen treffen und die Umsetzung von Veränderungen beschleunigen können.

Brad Maclean, Mitbegründer und Executive Chairman von Regulation Asia, sagte: "Die Risiken der Nichteinhaltung von Steuererklärungspflichten unter solchen Regelungen wie der FATCA sind zu gross, als dass Finanzinstitute sie ignorieren könnten. Dennoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...