Im Urlaub Postkarten schreiben kann lästig sein. Das gilt inzwischen auch für Instagram-Posts. Eine Hotelgruppe bietet nun Babysitter fürs Social-Media-Account an - weil die Plattform wichtig für das Marketing ist.

Dass Urlaub auch Stress verursachen kann, weiß jeder, der am Strand oder auf der Bergspitze einen Stapel Postkarten für die Lieben daheim verfassen muss. Heute geht das schneller: per Posting auf Instagram, dem bildlastigen Social-Media-Kanal, der inzwischen zu Facebook gehört. Die - meist schönen - Seiten des eigenen Lebens inszeniert vor allem ein junges Publikum.

Für die Tourismusbranche ist das Phänomen Segen und Fluch zugleich. Die Toten, die für den einen Schnappschuss zu nah an eine Klippe treten und verunglücken, sind nur die Spitze eines Eisbergs. Einzelne Orte stöhnen schon auf ob der Massen an Instagrammern, die versuchen sich dort möglichst stilvoll abzulichten.

Für Hotels, die vor allem eine jüngere Zielgruppe ansprechen, sind die Bildgrüße in den Streams hingegen oft pure und kostenfreie Werbung. Ob vom Croissant im Frühstücksraum, von den eigenen Füßen am Hotelpool oder der Shoppingtour auf dem nächtlichen Markt - die visualisierte Mundpropaganda verlockt die Daheimgebliebenen, dort ebenfalls hinzureisen.

Wer den ganzen Tag mit liebevoll komponierten Bildern abdecken will, dazu kurze Texte und vor allem einen Haufen Hashtags eingeben will, hat ordentlich zu tun. Zu viel vielleicht. Das war zumindest der Hintergrund eines Angebotes der Schweizer Abteilung der Hotelgruppe Ibis. "Relax we post" war das Angebot an Wochenendreisende in den Häusern der Gruppe in Genf oder Zürich, das Smartphone zeitweilig mal in der Tasche zu lassen und die Posts von einem Profi übernehmen zu lassen, dem "Social-Media-Sitter". ...

