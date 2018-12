Brüssel (awp/sda) - Nach dem Entscheid des Bundesrates zum institutionellen Rahmenabkommen will die EU-Kommission voraussichtlich am Dienstag darüber beraten, wie es weitergehen soll - eingeschlossen die Äquivalenz für die Schweizer Börse. Das steht in einer am Freitag verschickten Stellungnahme der Brüsseler Behörde. Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...