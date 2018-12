Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Medizinkonzern liege mit seinem neuen Ziel für das bereinigte Nettoergebnis im Jahre 2019 deutlich unter ihrer aktuellen Prognose, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts. Davon abgesehen habe das Management nur neue Ziele für die Zeit nach 2020 genannt, was die Unsicherheit mit Blick auf die Entwicklung im Jahr 2020 erhöhe./la/jha/

Datum der Analyse: 07.12.2018

ISIN DE0005785604

AXC0322 2018-12-07/22:13