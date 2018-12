In der Nikolaus-Woche (Kalenderwoche 49 in 2018) ist die Nachrichten-Lage am KMU-Anleihen-Markt überschaubar. Einige Kurswerte müssen in Folge des gewaltigen "Börsenbebens" in dieser Woche kleinere Einbußen hinnehmen. Die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe bietet indes ihre zweite Unternehmensanleihe an. Die "EnergieEffizienzAnleihe 2023" wurde bereits von der BaFin gebilligt und wird wie die Vorgänger-Anleihe (EnergieEffizienzAnleihe 2022) einen Zinskupon von 5,75% p.a. aufweisen. Weitere Details zur neuen Anleihe sollen in den kommenden Tagen folgen. Zudem hat das Unternehmen mit dem japanischen LED-Weltmarktführer Nichia einen wichtigen strategischen Partner hinzu gewonnen. Die Deutsche Lichtmiete wertet den Einstieg von Nichia als "Bestätigung des einzigartigen Geschäftsmodells" und als Auftakt für eine weitere Wachstumsphase.

Die SoWiTec group GmbH hatte unlängst eine besicherte, nicht nachrangige Anleihe (WKN A2NBZ2) im Volumen von zunächst 3 Millionen Euro platziert. Das Emissionsvolumen soll über die nächsten Wochen und Monate durch weitere Privatplatzierungen auf bis zu 15 Millionen Euro erhöht werden. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit dem Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens Frank Hummel über die Anleihe und die Unternehmensstrategie gesprochen. Die Hylea Group meldet in dieser Woche ein Platzierungsergebnis von 16,1 Mio. Euro ihrer 7,25%-Anleihe (WKN A19S80), deren Gesamtvolumen bei maximal 20 Millionen Euro liegt. Darüber hinaus setzt Hylea im Paranuss-Erntegebiet im bolivianischen Regenwald begleitend zur Inbetriebnahme einer neuen hochmodernen Produktionsfabrik weitere infrastrukturelle und soziale Projekte für die ansässige Bevölkerung um. Die von der Inhaberfamilie der Hylea Group gegründete Federico Hecker-Stiftung, die den Namen des Gründervaters des Unternehmens trägt, hat dazu den Bau einer Schule im Ort Fortaleza initiiert.

Die gamigo AG, die im Oktober 2018 eine vorrangig besicherte 7,75%-Unternehmensanleihe (ISIN SE0011614445) in Höhe von 32 Mio. Euro auf dem Anleihenmarkt platzieren ...

