FCA hat in den ersten 9 Monaten 3,6% mehr umgesetzt und den Fahrzeugabsatz um 4,9% auf 3,67 Mio Einheiten gesteigert. Der Gewinn ging jedoch um 13,8% auf 2,32 Mrd € zurück. Belastet hat vor allem eine Rückstellung in Höhe von 713 Mio € im 3. Quartal. Ein möglicher Verstoß gegen Abgasregeln in den USA könnte den Konzern teuer zu stehen kommen. Umsatz-, Ergebnis- und Absatztreiber war einmal mehr Nordamerika. Dort ist vor allem der überarbeitete Pick-up RAM 1500 sehr gefragt. In Asien und Europa ... (Volker Gelfarth)

