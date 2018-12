In der Vergangenheit war der Vermögensaufbau über Fonds nie ganz einfach. Meist besaßen sie so hohe Gebühren, dass die Rendite stark litt. So waren pro Jahr an die 2 % für die Verwaltung und oft auch noch ein Ausgabeaufschlag von 5 % fällig. Besonders hoch fielen die Gebühren aus, wenn über Banken oder Vertreter gekauft wurde. Deshalb waren die Anleger am Ende meist enttäuscht. Diese Zeiten sind "Gott sei Dank" vorbei. Über Direktbanken kannst du heute deine Transaktionen günstig selbst ausführen, und bei den Fonds hat sich auch einiges getan. Ein gutes Beispiel ist der SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ...

Den vollständigen Artikel lesen ...