Der Schweizer Forscher Bruno Frey über die ökonomischen und immateriellen Quellen des Glücks, fröhliche Senioren und die Bedeutung der Lebenszufriedenheit für die Volkswirtschaft.

Professor Frey, sind Sie ein glücklicher Mensch?Danke der Nachfrage, ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden.

Die Glücksforschung, die Sie vertreten, ist eine relativ junge Disziplin der Volkswirtschaftslehre. Hat sie mittlerweile ihren Ruf als nicht ganz ernstzunehmende Orchideenwissenschaft überwunden?Ja. Ich habe vor einigen Jahren einen Vortrag in Yale über die Ökonomie des Glücks gehalten, da saßen berühmte Professoren in der ersten Reihe und haben ziemlich betreten geguckt. Doch mittlerweile hat sich das Thema in der Wirtschaftswissenschaft etabliert. Vor allem junge Ökonomen, die sich eine weniger abstrakte Ökonomie wünschen, sind daran interessiert. Mit Richard Easterlin aus den USA, Andrew Oswald aus Großbritannien, Alois Stutzer aus der Schweiz oder Ronni Schöb von der FU Berlin haben wir international herausragende Glücksforscher. Klar, es gibt auch noch Skeptiker...

...zumal Glück ein höchst subjektives Gefühl ist, das jeder Mensch anders definiert. Halten Sie es nicht für vermessen, Glück wissenschaftlich entschlüsseln und kategorisieren zu wollen?Nein. Wenn man Glück als subjektives Wohlbefinden definiert, lässt es sich messen und vergleichen. Wir unterscheiden drei Arten von Glück. Erstens das ganz kurzfristige, etwa wenn die Sonne rauskommt oder uns ein Essen gut schmeckt. Dann gibt es auf der anderen Seite ein tiefes philosophisches Glück im Alter, wenn man auf ein schönes Leben zurückschaut. Beides ist für Ökonomen wenig wichtig. Wir untersuchen, was qualitativ dazwischen liegt. Nahezu alle Studien basieren auf Befragungen, wie zufrieden die Leute mit dem Leben sind, das sie aktuell führen. Das wird dann auf einer Skala zwischen null und zehn abgebildet.

Dann sagen Sie uns: Wie glücklich sind die Deutschen?Die Deutschen sind zufriedener als es die aktuell angespannte Stimmung vermuten ließe. Sie liegen mit sieben bis acht Punkten europaweit im oberen Drittel. Die Zufriedenheit hat in den vergangenen Jahren sogar etwas zugenommen. Erstaunlich unglücklich sind die Italiener. In Italien zu leben ist offenbar weniger lustig als dort seinen Urlaub zu verbringen. Am unglücklichsten sind in Europa die Osteuropäer, weltweit sind es die Menschen in den besonders von Armut betroffenen Ländern Afrikas.

Gibt es bei der Lebenszufriedenheit in Deutschland regionale Unterschiede?Ja. In den neuen Bundesländern ist die Lebenszufriedenheit niedriger als im Westen. Eine noch größere Spreizung sehen wir beim Alter, da gleicht der Verlauf fast einem U. Die jungen Leute sind bis etwa 22 Jahre sehr glücklich. Danach kracht es runter, wenn der Stress und die Anforderungen im Berufsleben und die Familiengründung kommen. So etwa ab 55 Jahren geht es wieder steil aufwärts, sofern keine Gesundheitsprobleme auftreten. Die Senioren von heute sind im Schnitt eine ziemlich fröhliche Bande.

Was sind aus Sicht der Wissenschaft die zentralen Einflussfaktoren von Glück?Also, das Materielle ist schon enorm wichtig...

Also doch! Geld macht glücklich.Im Prinzip ja. Je höher ...

