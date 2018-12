Das Investieren in ETF erfreut sich einer ungeheuren Beliebtheit. Bereits zum Anfang dieses Jahres betrug das Geldvolumen, das in dieser Asset-Klasse investiert ist, beachtliche 5 Billionen US-Dollar, was natürlich wieder einmal ein neuer Rekordwert gewesen ist. Doch nicht für alle ist das Investieren in ETF aufgrund ihres passiven Investitionsansatzes gleichermaßen geeignet. Werfen wir daher im Folgenden mal einen Blick auf die interessante Aussage, dass bei diesen Passivfonds richtig und falsch grundsätzlich sehr eng beieinanderliegen könnte. Investieren in ETF ist richtig, weil ... Grundsätzlich gibt es viele gute Gründe, um das Investieren in ETF positiv zu werten. ETF ...

Den vollständigen Artikel lesen ...