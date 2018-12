Viele Investoren leiden an etwas, das sich Home Bias nennt. Hierunter ist zu verstehen, dass man als Anleger vornehmlich auf Aktien aus heimischen Gefilden setzt und viele globale Möglichkeiten in seinem Portfolio weitgehend unberücksichtigt lässt. Auch wenn man als etwas erfahrenerer Investor sein Jagdrevier durchaus um einige globale Komponenten erweitern sollte, könnte es sich für den Anfänger durchaus anbieten, die sogenannte Home Bias zuzulassen. Und ich habe auch drei gute Gründe dafür, wieso genau das Sinn machen könnte. 1) Man kennt die Unternehmen und Produkte Ein erster Grund, weshalb die Home Bias gerade in der Anfangszeit von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...