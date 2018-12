Berlin (ots) - Ins Weihnachtsgeschäft startet der Online- und Versandhandel mit einem Plus von 9 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum in die heiße Phase des Handels.



"Da wir eine durchschnittliche E-Commerce-Umsatzsteigerung in den bisherigen Quartalen von rund 2 Prozentpunkten verzeichnen und wir davon ausgehen, dass das Weihnachtsgeschäft genauso gut wie im letzten Jahr ausfallen wird, heben wir unsere Wachstumsprognose für das Jahr 2018 auf rund 11 Prozent an", so bevh-Hauptgeschäftsführer Christoph Wenk-Fischer.



Die Ergebnisse der großen Verbraucherbefragung des Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) für die ersten neun Wochen des 4. Quartals 2018 zeigen dies. Der Gesamtumsatz des E-Commerce (Online- und Versandhandel) liegt bei 13,2 Mrd. EUR inkl. USt (ersten neun Wochen des 4. Quartals 2017: 11,9 Mrd. EUR inkl. USt) und schließt mit einem Plus von 11 Prozent, dies entspricht einem Anteil von 96,2 Prozent am gesamten Interaktiven Handel. Der Umsatz mit digitalen Dienstleistungen liegt nach den ersten neun Wochen des 4. Quartals bei 3,1 Mrd. EUR inkl. USt, dies entspricht einem Plus von 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der gesamte Interaktive Handel, der klassische Versandhanbdel und E-Commerce, erzielte in den ersten neun Wochen des 4. Quartals 2018 einen Gesamtumsatz mit Waren von 13,7 Mrd. EUR inkl. USt und damit ein Plus von 9 Prozent ggü. dem Vorjahreszeitraum (erste neun Wochen des 4. Quartals 2017: 12,6 Mrd. EUR inkl. USt).



Weihnachten ist absolute Hoch-Zeit im Handel. Die Rolle des Schlussverkaufs haben Aktionstage, wie Black Friday oder Cyber Monday, im Vorfeld übernommen und tragen heute schon dazu bei, die Weihnachts-Spitze für Händler, Logistiker und Verbraucher zu entzerren. Generell sieht der bevh steigende Anforderungen, aber Logistik und E-Commerce zusammen auf einem guten Weg, Versorgungssicherheit und Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im ganzen Land zu garantieren. 90 Prozent der Kunden in der Stadt und auf dem Land sind heute sehr zufrieden mit den Lieferzeiten. Aber Schnelligkeit ist nicht alles! Wichtiger ist die Verlässlichkeit der Zustellung. Der Kunde ist dann zufrieden, wenn seine Bestellung innerhalb eines angemessenen Zeitfensters zuverlässig nach Hause oder an seinen Wunschort geliefert wird. Diese Zuverlässigkeit wünscht sich der bevh auch bei weiter steigendem Paketvolumen.



Wenk-Fischer: "Wir gehen fest davon aus, dass sich die Logistikdienstleister sorgfältig auf diese Spitzen im Geschäft vorbereitet haben und alle rechtzeitig bestellten Geschenke pünktlich beim Kunden ankommen werden. An dieser Stelle ist ganz besonders die hervorragende Arbeit der Fahrer und Paketzusteller zu würdigen. Sie genießen die Wertschätzung der E-Commerce-Händler als deren "Visitenkarte". Schön, wenn auch unsere Kunden gerade zur Weihnachtszeit ihre wichtige Tätigkeit honorieren."



Warengruppen-Cluster "Freizeit" (DIY, Spielwaren, Hobby/Freizeitartikel) mit einem Umsatzplus von 8,1 Prozent im Online-Handel ggü. den ersten 9 Wochen des 4. Quartals 2017



Insgesamt wurden im Online-Handel im Bereich Auto&Motorrad bisher im 4. Quartal 182 Millionen Euro inkl. USt umgesetzt (erste 9 Wochen des 4. Quartals 2017: 157 Millionen Euro inkl. USt). Spielwaren leisteten mit 295 Millionen Euro inkl. USt und einem Zuwachs von 12,4 Prozent dabei einen wesentlichen Beitrag (erste 9 Wochen des 4. Quartals 2017: 263 Millionen Euro inkl. USt).



Warengruppen-Cluster "Unterhaltung" (Computer/Zubehör, Elektronikartikel/Telekommunikation) mit einem Umsatzplus von 14,8 Prozent im Online-Handel ggü. den ersten 9 Wochen des 4. Quartals 2017



Insgesamt wurden bisher im 4. Quartal im Online-Handel im Bereich Elektronikartikel & Telekom-munikation 2,2 Milliarden Euro inkl. USt (erste 9 Wochen des 4. Quartals 2017: 1,9 Milliarden Euro inkl. USt) und im Bereich Computer/Zubehör 1,1 Milliarden Euro inkl. USt (Q4/2017: 915 Millionen Euro inkl. USt) umgesetzt und trugen mit einem Wachstum von 19,1 bzw. 15,2 Prozent im Wesentlichen zum Umsatzanstieg bei.



Warengruppen-Cluster "Bekleidung inkl. Schuhe" mit einem Umsatzplus von 9,1 Prozent im Online-Handel ggü. den ersten 9 Wochen des 4. Quartals 2017



Zum Weihnachtsgeschäft erholt sich, nach diesem ungewöhnlich heißen Sommer, weiterhin auch die Kategorie Bekleidung. Insgesamt wurden im Online-Handel bisher im 4. Quartal 2,7 Milliarden Euro inkl. USt umgesetzt (erste 9 Wochen des 4. Quartals 2017: 2,5 Milliarden Euro inkl. USt). Der Bereich Schuhe lag bei 7,3 Prozent Wachstum mit einem Umsatz von 801 Millionen inkl. USt (erste 9 Wochen des 4. Quartals 2017: 767 Millionen Euro inkl. USt).



Über die Studie



Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) führt zum sechsten Mal in Folge die Verbraucherbefragung "Interaktiver Handel in Deutschland" durch. Ab diesem Jahr mit dem neuen Partner BEYONDATA GmbH. In der Studie werden von Januar bis Dezember 40.000 Privatpersonen aus Deutschland im Alter ab 14 Jahren zu ihrem Ausgabeverhalten im Online- und Versandhandel und zu ihrem Konsum von digitalen Dienstleistungen (z. B. im Bereich Reisen oder Ticketing) befragt. Das Endergebnis der Studie wird Anfang 2019 nach Abschluss der Umfrage veröffentlicht.



Über den bevh



Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) ist die Branchenvereinigung der Interaktiven Händler (d.h. der Online- und Versandhändler). Neben den Versendern sind dem bevh auch namhafte Dienstleister angeschlossen. Nach Fusionen mit dem Bundesverband Lebensmittel-Onlinehandel und dem Bundesverband der Deutschen Versandbuchhändler, repräsentiert der bevh die kleinen und großen Player der Branche. Der bevh vertritt die Brancheninteressen aller Mitglieder gegenüber dem Gesetzgeber sowie Institutionen aus Politik und Wirtschaft. Darüber hinaus gehört die Information der Mitglieder über aktuelle Entwicklungen und Trends, die Organisation des gegenseitigen Erfahrungsaustausches sowie eine fachliche Beratung zu den Aufgaben des Verbands.



