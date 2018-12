Unterföhring (ots) - Wie gefällt Olly Murs die Rock-Version von "Troublemaker"? Was sagt DJ BoBo zum Akustik-Cover von "Everybody"? Wie reagiert SIDO auf die Country/Blues-Interpretation von "Bilder im Kopf"? Oder was denken PUR über das Elektro-Arrangement von "Abenteuerland"? In der neuen ProSieben-Musikshow "My Hit. Your Song." singen Solo-Künstler und Bands die Songs ihrer Musik-Idole - vor ihren Musik-Idolen. Wie beurteilen die Stars die komplett neu arrangierten Covers ihrer Hits und welche Interpretation kommt beim Publikum am besten an? Tickets für die letzte Aufzeichnung von "My Hit. Your Song." mit Olly Murs am Dienstag, 11. Dezember, in den Bavaria Filmstudios in München, gibt es unter www.tvtickets.de.



Von aktuellen Hits bis zu echten Klassikern



So hat man diese Hits noch nie gehört: In jeder Show von "My Hit. Your Song." sitzen drei Musik-Ikonen aus der internationalen und nationalen Pop-, Rock- oder Hip-Hop-Szene, darunter Olly Murs, SIDO, DJ BoBo oder PUR. Jeweils zwei Künstler - vom Newcomer bis zur etablierten Band, vom Singer-Songwriter, bis zur Elektro-Combo - spielen die Songs eines dieser Stars in ihrem ganz persönlichen Stil. Das Musik-Idol entscheidet, welches Cover ihn am meisten begeistert und wer in der Publikumsentscheidung die Chance hat, 25.000 Euro zu gewinnen.



"My Hit. Your Song." ist eine Show-Entwicklung von Constantin Entertainment, das die Musikshow im Auftrag von ProSieben produziert. Moderiert wird die neue Show-Reihe von Jeannine Michaelsen.



"My Hit. Your Song." - ab Donnerstag, 17. Januar 2019, um 20:15 Uhr auf ProSieben



