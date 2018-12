Berlin (ots) - Auf die Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Vorsitzenden der CDU reagierte der Europa-Abgeordnete und Parteivorsitzende der Liberal-Konservativen Reformer (LKR) Bernd Lucke mit einer Einladung an alle enttäuschten CDU-Wähler:"Die CDU hat heute die Entscheidung für die schwarz-grüne Machtoption gewählt. Die Konservativen und wirtschaftsliberalen Kräfte in der CDU sind endgültig geschlagen. Damit kann die Euro-Zone weiter mit deutschem Geld am Leben erhalten werden. Wer das nicht unterstützen möchte, ist eingeladen, ab jetzt LKR zu wählen."



Pressekontakt: Ravel MEETH Büroleiter des MdEP Bernd Lucke (LKR) ravel.meeth@europarl.europa.eu