Erneut wird VW mit dem Vorwurf konfrontiert, der Konzern habe zu spät über den "Diesel-Gate" informiert. Diesmal wird Aufsichtsratschef Pötsch belastet.

In der Aufarbeitung der Diesel-Affäre gibt es erneut Vorwürfe an VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch, früher als eingeräumt über Abgas-Probleme in den USA Bescheid gewusst zu haben. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, soll ein Rechtsexperte des Konzerns ausgesagt haben, der damalige Finanzvorstand sei schon knapp drei Monate vor dem öffentlichen Bekanntwerden der Manipulationen am 18. September 2015 informiert worden. Pötsch habe demnach Hinweise zu Milliarden-Risiken erhalten, lange bevor VW die Finanzwelt ins Bild setzte. Ein Firmensprecher wies diese Darstellung scharf zurück.

"Das sogenannte Dieselthema war im Sommer 2015 mehrfach Gegenstand von Gesprächen auch mit Herrn ...

