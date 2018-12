Der Rover "Spirit" ging 2007 in einem riesigen Staubsturm auf dem Mars verloren. Jetzt hat ein ähnlicher Sturm seine Zwillingsschwester "Opportunity" verstummen lassen. Ein halbes Jahr ist das letzte Signal schon her.

Fast schon verzweifelt flehen die Wissenschaftler der US-Raumfahrtbehörde Nasa per Kurznachrichtendienst Twitter Richtung Mars: "OppyPhoneHome" - bitte melde dich zu Hause, Opportunity! Am Montag (10. Dezember) warten die Nasa-Forscher seit genau sechs Monaten auf ein Lebenszeichen des Mars-Rovers. Am 10. Juni kam die bislang letzte Nachricht des Roboters im Raumfahrtzentrum in Pasadena im US-Bundesstaat Kalifornien an. Dann überzog ein gigantischer Staubsturm den Planeten. Seitdem: Stille.

Die Nasa-Forscher geben nicht auf. Immer wieder schicken sie dem Roboter Nachrichten und warten dann auf Antwort. Bislang: nichts. Zuletzt kam Mitte November kurz Hoffnung auf, das empfangene Signal war dann aber doch nicht von Opportunity. "So gerne wir sagen würden, dass es ein OppyPhoneHome-Moment war, haben weitere Untersuchungen gezeigt, dass es keine Übertragungen von Opportunity waren", schrieben die Forscher bei Twitter. "Wir vermissen Opportunity und wären mehr als glücklich, ein verifiziertes Signal mit euch zu teilen. Wir arbeiten weiter daran, die Kommunikation wiederherzustellen."

Die Strategie - über die Antennen des Deep Space Network immer wieder Nachrichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...