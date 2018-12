Während Parteichefin Nahles angezählt wirkt, ist Justizministerin Barley derzeit eine der wenigen Hoffnungsträgerinnen der SPD. Doch ihre Europawahl-Mission könnte auch zum Karriereknick führen.

Die SPD hat derzeit wenig zu lachen, aber wer immer ein fröhliches Gemüt zeigt, ist Katarina Barley. Als die Justizministerin vor ein paar Wochen 50 wurde, gab es in den sozialen Medien ein tausendfaches "Happy Katarina" mit vielen Herzchen. Die fliegen ihr zu, auch weil es sonst wenig begeisterndes Personal gibt.

Sie hat sich scherzhaft mal als "Allzweckwaffe der SPD" bezeichnet. Und ihr Werdegang in der Bundespolitik in den vergangenen fünf Jahren gibt ihr durchaus Recht: Bundestagsabgeordnete, dann die Berufung zur SPD-Generalsekretärin - die für sie härteste Schule, da sie sich in alle Themenfelder einarbeiten und zu allem etwas sagen musste. Dann wurde sie Familienministerin und wegen der langen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...