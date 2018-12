Bei der Deutschen Bahn sollen Beschäftigte am Montagmorgen zwischen 5 Uhr und 9 Uhr ihre Arbeit niederlegen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hat zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen.

Millionen Berufspendler müssen am Montagmorgen mit Zug-Ausfällen und Verspätungen rechnen. Die Bahn-Gewerkschaft EVG will mit einem bundesweiten Streik S-Bahnen wie auch Regional- und Fernzüge lahmlegen, wie ein Sprecher am Sonntag nach dem Scheitern von Tarif-Verhandlungen ankündigte. Der Ausstand werde gegen 05.00 Uhr morgens beginnen und bis 09.00 Uhr dauern. Die Auswirkungen würden sich voraussichtlich über den Tag hinziehen. Auch die Güterbahn sei betroffen. Regionale Schwerpunkte nannte er nicht. Die Deutsche Bahn kritisierte den Warnstreik als völlig unnötig. Reisende sollten möglichst schon vor Montag oder aber nach Streik-Ende die Fahrt antreten. Die Zugbindung bei Tickets sei aufgehoben, die Fahrscheine könnten beispielsweise schon am Sonntagabend genutzt werden. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte am Samstag die seit zwei Monaten laufenden Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt. Zuvor war die ganze Nacht in Hannover verhandelt worden. Die Bahn sprach daraufhin von einer völlig überflüssigen Eskalation. Man habe ein Paket im Volumen von insgesamt sieben Prozent in Aussicht gestellt. "Bei diesem Angebot den Verhandlungstisch zu verlassen, ist nicht nachvollziehbar ...

