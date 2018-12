Ein chinesischer Forscher rühmt sich, die ersten gentechnisch verbesserten Menschen geschaffen zu haben. Steht die Biotech-Branche vor einem neuen Boom - oder steckt sie in einer tiefen Krise?

Seit Anfang des Jahres wurden in China 16 Millionen Babys geboren. Zwei von ihnen, Lulu und Nana, hätte es nie geben dürfen.

So sehen es 122 chinesische Wissenschaftler, die in einem offenen Brief das beispiellose Experiment verurteilen, dessen Ergebnis die beiden Mädchen sind. So sieht es der stellvertretende chinesische Wissenschaftsminister Xu Nanping, der von Versuchen "äußerst abscheulicher Natur" sprach - und He Jiankui, dem Schöpfer der Babys, weitere Forschungen untersagte. Und so sehen es Forscher weltweit.

Der Biologe und Nobelpreisträger David Baltimore nannte die genverändernden Eingriffe am menschlichen Embryo "unverantwortlich" und "medizinisch nicht notwendig". Der Fall zeige, dass "die Selbstregulierung der Wissenschaft gescheitert" sei. Und für Emmanuelle Charpentier, eine der Entdeckerinnen der Technologie, mit der Forscher das Genom eines Lebewesens gezielt verändern können, hat He "ganz klar eine rote Linie überschritten". Die Frage ist nur: Wird der weltweite Aufschrei das Geschäft mit den menschlichen Genen zügeln? Oder läutet die Grenzüberschreitung des Dr. He eine Ära ein, in der Babys konfiguriert werden wie heute Autos? Eine Ära, in der der Mensch Gott spielt? Und wird China in dieser Ära zur Technologiemacht, die den Kurs der Evolution neu bestimmt?

An einem grauen Novembertag filmte sich He vor beschrifteten Glasflaschen und einer elektrischen Zentrifuge, um seine spektakuläre Botschaft über YouTube in die Welt zu posaunen: Er erzählt von Lulu und Nana, "zwei wunderschönen kleinen chinesischen Mädchen", und davon, wie er sie erschaffen hat.

Mammuts auferstehen lassenHe hat, wie er sagt, in einer Petrischale Eizellen und Spermien miteinander verschmolzen und dann "ein klein wenig Protein und die Instruktion für die Genoperation" hinzugefügt, die DNA der Embryos also gezielt verändert, um sie gegen das HI-Virus zu immunisieren. Er nutzte dabei ein Verfahren, mit dem jede beliebige DNA-Sequenz angesteuert, zerschnitten und ersetzt werden kann: Crispr-Cas9, vereinfacht Genschere genannt. Es ist eine Technologie, gerade mal sechs Jahre alt, auf die Forscher wie Unternehmer enorme Hoffnungen setzen. Sie erlaubt schnelle Eingriffe ins Erbgut von Pflanzen, Tieren und Menschen. Viel präziser und preiswerter als bisher.

Schon heute werden mit der Analyse und gezielten Veränderung von Genen mehr als 14 Milliarden Dollar jährlich umgesetzt - Tendenz steigend. Überall auf der Welt blubbert, rankt und krabbelt genetisch modifiziertes Leben: Bakterien, die den Treibstoff der Zukunft herstellen sollen; Tomaten, die extra viel Vitamin C enthalten; Kühe, die nicht mehr an Tuberkulose erkranken sollen. Schweine, in denen künftig Ersatzorgane für Menschen heranwachsen sollen.

Die größten Hoffnungen hat Crispr in der Medizin geweckt: Mit Gentherapien an bereits Geborenen ließen sich Krebs oder Erbkrankheiten wie Blindheit, Lähmung, Nervenleiden heilen. Für ihre Behandlungen schleusen Forscher und Ärzte das Crispr-Werkzeug in die Zellen von Patienten ein: in Zellen im Blut, in Muskeln oder Organen. Es ist eine Art genchirurgischer Eingriff, ohne Folgen für die Nachkommen der Patienten.Ein Zugriff auf die Keimzellen des Menschen dagegen war bei den meisten Forschern moralisch bislang tabu. Denn dabei würden nicht nur ausgewählte Zellen eines Patienten manipuliert, sondern die Bauanleitung eines Menschen und die seiner Nachkommen geprägt. He hat diese Grenze überschritten. Und in die Evolution eingegriffen.

Nach seiner Darstellung hat He kinderlose Paare, bestehend aus einer gesunden Mutter und einem HIV-infizierten Vater, davon überzeugt, bei seinem Versuch mitzumachen. Das Heikle daran: Niemand kann die Folgen für Lulu und Nana, die dabei geschaffenen Kinder, absehen. Und niemand die für die Gesellschaft als Ganzes: Wird sie sich auch noch in Zukunft an den Grundsatz halten, dass das Genom eines Embryos unantastbar ist? Oder wird sie mit den neuen technologischen Möglichkeiten auch ein neues ...

