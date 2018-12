Nach einer Gewinnwarnung brach Valeos Aktienkurs um rund 20% ein und markierte zeitweise den tiefsten Stand seit 5 Jahren. Valeo hat bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Margenziele für 2018 gekappt. Wegen eines Abschwungs in China und neuer Regelungen für Emissionstests bei Fahrzeugen in Europa (WLTP) rechnet Valeo mit einer niedrigeren Profitabilität und einem geringeren Umsatzwachstum. Im 3. Quartal stieg der Umsatz um 5% auf 4,5 Mrd €; nach der erfolgreichen Integration von 3 Akquisitionen ... (Volker Gelfarth)

