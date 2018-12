Millionen Bahn-Pendler müssen sich am Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit auf Verspätungen und Ausfälle einstellen.

"Der Ausstand wird bundesweit am Montagmorgen von 05.00 Uhr bis 09.00 Uhr dauern", sagte ein Sprecher der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft am Sonntag laut Reuters. Der Ausstand werde sowohl S-Bahnen, Regional- und Fernverkehr sowie die Güterbahn betreffen. Die Auswirkungen würden sich weit in den Tag hineinziehen. Regionale Schwerpunkte könne er nicht nennen. Die EVG hatte am Samstag die seit zwei Monaten laufenden Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt und Warnstreiks zu Beginn der Woche angekündigt. Die Bahn sprach von einer völlig überflüssigen Eskalation.

