Sie will aus medizinischen Gründen auf Kaution frei gelassen werden: Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou, die in Kanada in U-Haft sitzt, leidet unter Bluthochdruck.

Die in Kanada in Untersuchungshaft sitzende Finanzchefin des chinesischen Technologiekonzerns Huawei fürchtet um ihre Gesundheit und fordert daher ihre Freilassung auf Kaution. Meng Wanzhou leidet nach eigenen Angaben unter Bluthochdruck, wie aus Gerichtsunterlagen am Sonntag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...