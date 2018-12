TradeLens, ein gemeinsames Projekt zwischen Maersk und IBM, will seine digitale Blockchain-Handelsplattform in Russland in Kooperation mit Morsvyazsputnik (von der Russischen Bundesbehörde für Meeres- und Flusstransport) starten, wie seanews.ru berichtet. Laut Maersk Russia wird das Pilotprojekt in dem großen Hafen von St. Petersburg umgesetzt. Bildquelle: Shutterstock.com...

