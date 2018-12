Die Stimmung an den asiatischen Börsen bleibt zum Wochenstart gedrückt: Denn die Sorge um den Handelskrieg zwischen China und den USA dominiert.

Die Sorge um eine neue Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA drückte in Japan in Asien auf die Kurse. In China selbst herrschte an der Börse noch die höchste Gelassenheit. Der Shanghai Composite Index lag um 10.16 Uhr Ortszeit 0,7 Prozent unter dem Schlusskurs vom Freitag.

Der koreanische Kospi-Index war bis dahin schon um ein Prozent gefallen, der Hongkonger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...