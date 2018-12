Die Leoni AG ist ein führender Hersteller in den Produktgruppen Drähte, Kabel und Bordnetz-Systeme. Das Unternehmen ist in zwei verschiedene Bereiche aufgeteilt, einmal Division Wire & Cable Solutions und Divison Wiring Systems. Das Unternehmen aus Roth bei Nürnberg beschäftigt heute rund 86.000 Mitarbeiter, die 2017 einen Umsatz von fast fünf Milliarden Euro erwirtschafteten. Die Aktie des Unternehmens ist im SDAX gelistet und alle Anteile in Streubesitz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...