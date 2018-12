Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.FRE: Fresenius am 9.12. -17,71%, Volumen 792% normaler Tage , NFC: Netflix am 9.12. -6,27%, Volumen 112% normaler Tage , LEO: Leoni am 9.12. -4,98%, Volumen 129% normaler Tage , R6C: Royal Dutch Shell am 9.12. 2,97%, Volumen 167% normaler Tage , GLEN: Glencore am 9.12. 3,14%, Volumen 137% normaler Tage , OMV: OMV am 9.12. 3,81%, Volumen 141% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. OMV OMV 43.100 3.81% Glencore GLEN 279.400 3.14% Royal Dutch Shell R6C 2342.500 2.97% Leoni ...

