Das Statistische Bundesamt veröffentlicht Außenhandelszahlen und bei der Deutschen Bahn gibt es bundesweite Streiks. Was heute sonst noch wichtig ist.

Trotz aller Versicherungen auf Annäherung: Es brodelt weiter im Handelsstreit zwischen den USA und China. Die Drohung, weitere Strafzölle zu verhängen, ist noch nicht endgültig vom Tisch. Der Huawei-Schock nach Festnahme der Finanzchefin Meng Wanzhou brachte die Börsen ins Wanken. Der Dax schloss am Freitag 0,2 Prozent im Minus bei 10.788 Punkten. Auf Wochensicht büßte der deutsche Leitindex 4,2 Prozent ein.

Börsianer rechnen damit, dass der Dax es auch in der vorletzten Handelswoche vor Weihnachten schwer haben wird. Vorbörslich notiert der deutsche Leitindex am Montag bei 10.652 Punkten.

1 - Vorgaben aus den USA

Die Stimmung an der Wall Street war schlecht zu Wochenausgang. Die Anleger misstrauen der Trump-Regierung im Handelsstreit mit China zu einer Einigung zu kommen. Als Schock kam dann noch obendrauf die Festnahme der Huawei-Finanzchefin in Kanada. Sie solle gegen Iran-Sanktionen verstoßen haben, behaupten die USA und fordern die Auslieferung. China drohte mit "schwerwiegenden Konsequenzen".

Der Dow Jones Industrial weitete daraufhin seine jüngsten Verluste aus und schloss 2,24 Prozent tiefer bei 24.388,95 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 2,33 Prozent auf 2633,08 Punkte nach unten. Der Technologieindex Nasdaq 100 fiel um 3,30 Prozent auf 6613,28 Punkte.

2 - Handel in Asien

Konjunktursorgen und die Angst vor einem neuen Aufflammen des Handelsstreits zwischen den USA und China haben das Börsengeschehen in Japan am Montag belastet. In Tokio rutschte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am frühen Nachmittag 2,25 Prozent ins Minus auf 21.190 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index verlor zwei Prozent auf 1588 Zähler.

Die von Naturkatastrophen und schleppenden ...

