Zürich (awp) - In der Zusammensetzung des Bâloise-Verwaltungsrates kommt es zu zwei Änderungen. Als neue Mitglieder wurden Christoph Mäder und Markus Neuhaus nominiert, wie der Versicherer am Montag mitteilte. Sie folgen auf Karin Keller-Sutter, die nach ihrer Wahl in den Bundesrat per 31. Dezember 2018 aus dem Verwaltungsrat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...